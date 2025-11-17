Юрист Хаминский: подозреваемой в убийстве сына в Балашихе грозит до 20 лет колонии

Фото: телеграм-канал "Следком"

Подозреваемой в убийстве шестилетнего ребенка в Балашихе грозит до 20 лет колонии, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Он объяснил, что возбужденное уголовное дело, которое предусматривает ответственность за убийство малолетнего или иного лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Однако женщинам такое наказание не назначается.

Кроме того, из-за возможного наличия у подозреваемой психического расстройства будет поставлен вопрос о ее вменяемости в момент совершения преступления.

"Нужно отметить, что наличие или отсутствие психиатрических диагнозов не оказывает прямого влияния на вывод судебно-психиатрической экспертизы. Экспертиза должна будет установить, могла ли подозреваемая осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий либо руководить ими", – отметил юрист.

По его словам, женщина пыталась скрыть преступление. Это может указывать на то, что она осознавала характер своих действий и могла ими руководить. Кроме того, закон устанавливает, что вменяемый человек, который совершил преступление и в силу психического расстройства не мог осознать этого, подлежит уголовной ответственности.

Медицинские принудительные меры, в свою очередь, могут быть назначены судом в том числе в отношении лица, совершившего преступление и страдающему от психических расстройств, не исключающим вменяемости, а не только в отношении невменяемого лица.

"Однако принудительные меры медицинского характера назначаются только в случаях, когда психические расстройства связаны с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц", – заключил Хаминский.

Голова убитого в Балашихе ребенка была найдена в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы 16 ноября. По версии СМИ, давность наступления смерти несовершеннолетнего не превышала двух суток.

Через некоторое время тело ребенка было обнаружено в квартире в Балашихе. Следователи выяснили, что мать убила своего сына, после чего фрагменты тела были выброшены в пруд. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент женщина задержана. Она призналась в совершенном преступлении. Журналисты добавили, что мать мальчика злоупотребляла наркотиками и состояла на учете у психиатра. Кроме того, она постоянно избивала сына. У нее также случались слуховые и зрительные галлюцинации.

Отец убитого мальчика ранее был судим за кражу и грабеж. Он имеет долги по кредитам, сумма которых составляет почти 272 тысячи рублей.

