В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства ребенка

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, сообщает пресс-служба СК РФ.

В ведомстве указали, что в одной из квартир в Балашихе было найдено тело 6-летнего мальчика. На место выехали следователи и криминалисты регионального Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следственный комитет проверяет информацию о том, что останки, найденные в Гольяновском пруду, принадлежат телу, обнаруженном в Балашихе.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые направлены на установление полной картины случившегося и лиц, причастных к совершению преступления.

Останки человека в Гольяновском пруду на востоке Москвы были обнаружены днем 16 ноября. В водоеме находился рюкзак в пакете внутри которого лежала голова несовершеннолетнего.

Позже в квартире в Балашихе было найдено тело ребенка. По информации прокуратуры Московской области, из дома мальчика увел сожитель матери, после чего бабушка обратилась к правоохранителям.

По данным СМИ, с ребенком расправился отчим, а мать отнесла голову к озеру, а часть тела спрятали на балконе, чтобы избавиться от него позже. Они оба подозреваются в убийстве.

