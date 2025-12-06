Адвокат: покупательница квартиры Долиной не отзовет жалобу из Верховного суда

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье не собирается отзывать свою жалобу из Верховного суда, несмотря на обещания исполнительницы о готовности возместить деньги за недвижимость. Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

"Чтобы на нее все было оформлено, как и положено. Мы настаиваем на том, что сделка была действительной", – пояснила юрист в беседе с RT.

Свириденко подчеркнула, что Долина не выходила на связь с Лурье. По ее словам, на предварительном заседании певице предлагали личную встречу, но сторона артистки отказалась от нее.

Готовность выплатить компенсацию исполнительница выразила в эфире Первого канала. Артистка назвала это справедливым решением, так как Лурье не виновата в обмане.

Однако тогда Свириденко объяснила отказ Лурье от мирового соглашения тем, что предложение исполнительницы включало возврат денежных средств в рассрочку на несколько лет без учета инфляции.

Долина стала жертвой мошенничества в августе 2024 года. Аферисты сообщили о мнимой угрозе ее недвижимости и убедили продать квартиру, а затем перевести деньги на "безопасный счет".

По данному факту возбудили уголовное дело. В ходе расследования была установлена общая сумма ущерба – более 317,6 миллиона рублей.

В ноябре суд вынес приговор четверым фигурантам дела. Андрея Основу приговорили к 4 годам тюрьмы, Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева и Анжелу Цырульникову – к 7. Последней также предписали выплатить штраф в 1 миллион рублей, остальным – по 900 тысяч.

При этом Долина смогла оспорить сделку о продаже квартиры в суде, оставив право собственности на имущество за собой.

Спустя время в Верховный суд России поступила жалоба на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной к Лурье. Суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой и привлек к спору дочь Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку.