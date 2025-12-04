Форма поиска по сайту

04 декабря, 20:33

Шоу-бизнес

Верховный суд РФ привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг квартиры

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Верховный суд России привлек дочь певицы Ларисы Долиной Ангелину и ее несовершеннолетнюю внучку к спору вокруг квартиры артистки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные суда.

В базе данных отмечается, что они будут привлечены в качестве заинтересованных лиц.

Ранее стало известно, что Верховный суд истребовал материалы дела об оспаривании сделки с квартирой Долиной. Адвокат покупательницы жилища Полины Лурье пояснил, что это может означать, что ВС усмотрел нарушение в решениях нижестоящих инстанций.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года, продав под влиянием аферистов квартиру. Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке и сохранить право собственности на квартиру. Покупательница же осталась без жилья и без денег.

В Госдуме призвали Верховный суд России принять новое постановление по делу певицы. Депутат Сергей Гаврилов подчеркнул, что пересмотр дела может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье. Он также посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок.

Певицу Ларису Долину пригласили принять участие в круглом столе в Госдуме

