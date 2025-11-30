Депутат Гаврилов призвал Верховный суд принять новое постановление по делу Долиной

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ) призвал Верховный суд РФ принять новое постановление по делу певицы Ларисы Долиной. Его слова передает РИА Новости.

"Решение Второго кассационного суда будет обжаловано в Верховном Суде РФ. Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление", – отметил он.

Как подчеркнул депутат, постановление может задать другой вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что добросовестный покупатель не несет риски чужого обмана.

"В идеале позиция по подобным ситуациям должна быть закреплена не только в отдельном акте, но и в обновленном постановлении пленума, которое выстроит для судов четкий ориентир при рассмотрении дел о вторичном жилье", – пояснил парламентарий.

По его словам, данная ситуация стала демонстрацией рисков на рынке вторичного жилья. Как считает Гаврилов, в настоящее время практика идет так, что при тщательной проверке объекта и продавца сохранность приобретенного имущества не гарантируется. Он уверен, что риск смещается на конечного приобретателя.

"При этом конструкция, заложенная в Гражданский кодекс, выглядит иначе. Общая модель последствий недействительности сделки основана на двусторонней реституции: каждая сторона возвращает все полученное, а при невозможности вернуть вещь возмещает ее стоимость", – напомнил депутат.

При этом он указал, что отказ от порядка допускается только в некоторых случаях. Парламентарий посоветовал покупателям выстраивать собственную систему подстраховок, которые снизят риск полного обнуления вложенных средств.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили ее продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Певица смогла оспорить сделку в судебном порядке. В итоге право собственности на квартиру было оставлено за Долиной.

Расследование уголовного дела завершили в июле 2025-го, после чего Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основу и Анжелу Цырульникову привлекли к ответственности. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

При этом в ноябре текущего года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что неизвестные угрожали артистке из-за аферы.

28 ноября суд приговорил Основа к 4 годам тюремного заключения, а Каменецкого, Леонтьева и Цырульникову – к 7. Последняя также должна будет выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, а остальные фигуранты – по 900 тысяч рублей.

