27 ноября, 12:34

Происшествия

Кассационный суд признал законным решение вернуть певице Ларисе Долиной ее квартиру

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Второй Кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной, передает РИА Новости.

"Кассационную жалобу Лурье... оставить без удовлетворения", – зачитала решение судья.

Отмечается, что жалобу в закрытом режиме рассматривала коллегия из тройки судей. На этом настаивала юрист Долиной, так как в заседании были оглашены результаты медицинской экспертизы, которую проводили исполнительнице. Сами Долина и Лурье в суд не явились.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Аферисты сообщили о якобы угрозе недвижимости и убедили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на некий "безопасный счет".

Артистка смогла оспорить сделку в судебном порядке. В итоге право собственности на квартиру было оставлено за Долиной.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлекли Артура Каменецкого, Дмитрия Леонтьева, Андрея Основа и Надежду Цырульникову. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей. Прокурор потребовал для них сроки от 6 до 9,5 года. В ноябре было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной.

Прокурор по делу Ларисы Долиной запросил для обвиняемых от 6 до 9,5 года колонии

