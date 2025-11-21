Прокурор потребовал до 9,5 года фигурантам дела о мошенничестве с квартирой Долиной

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Прокурор потребовал сроки от 6 до 9,5 года обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Государственный обвинитель Балашихинской городской прокуратуры призвал признать участников организованной группы мошенников, в которую вошли Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основ и Надежда Цырульникова, виновными в хищении денег и недвижимости граждан.

Согласно ходатайству, Каменецкого и Леонтьева просят приговорить к 7 годам колонии особого режима, Основа – к 6 годам колонии общего режима, а Цырульникову – к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима. Кроме того, им хотят предписать выплатить штрафы: первым троим в размере 900 тысяч рублей, а последней – 1 миллиона.

Вместе с тем обвинение просит суд удовлетворить гражданские иски пострадавших и оставить арест на имущество обвиняемых до исполнения приговора.

В ведомстве раскрыли, что следствие еще не установило других участников мошеннической группы. Однако удалось выяснить, что задача неизвестных злоумышленников заключалась в прозвоне граждан при помощи технологии подмены номеров. Они, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, банков или госструктур, сообщали жертвам о якобы существующих угрозах для счетов и имущества, после чего, под предлогом защиты средств, принуждали граждан переводить деньги на подконтрольные счета или продавать недвижимость.

Например, помимо Долиной, их жертвой стали глухонемая пенсионерка из Одинцово, у которой они похитили 2,7 миллиона рублей, а также жительница Балашихи, лишившаяся 9,4 миллиона. В обоих случаях денежные средства были переданы подсудимой Цырульниковой наличными.

Долина стала жертвой мошенников в августе прошлого года. Злоумышленники ввели ее в заблуждение о якобы угрозе недвижимости и заставили продать квартиру, после чего перевести вырученные средства и другие деньги на "безопасный счет".

Артистка оспорила сделку в судебном порядке, и недвижимость была ей возвращена.

В июле 2025 года по завершенному уголовному делу к ответственности привлечены Каменецкий, Леонтьев, Основ и Цырульникова. Установленный ущерб превысил 317,6 миллиона рублей.

В рамках дела также сообщается о смерти одного из дропперов, обналичившего 15 миллионов рублей, в связи с чем производство по гражданскому иску в его отношении прекращено.

В ноябре этого года было возбуждено еще одно уголовное дело – по факту угрозы убийством Долиной. Ее адвокат Ксения Апарина заявляла, что из-за аферы неизвестные угрожали убийством артистке.