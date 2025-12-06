Форма поиска по сайту

06 декабря, 09:44

Политика

Путин заявил, что Россия и Киргизия продолжат укреплять многоплановые связи

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил с днем рождения киргизского коллегу Садыра Жапарова и отметил, что страны продолжат укреплять многоплановые связи. Поздравление главы государства размещено на сайте Кремля.

"Тепло вспоминаю свой недавний визит в Бишкек, наши содержательные, плодотворные переговоры. И мы, конечно, продолжим конструктивную совместную работу в интересах дальнейшего упрочения многоплановых связей между Россией и Киргизией", – указано в документе.

Российский лидер подчеркнул личный вклад Жапарова в развитие союзничества и стратегического партнерства между Москву и Бишкеком, а также в продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве.

По словам Путина, президент Киргизии пользуется уважением соотечественников и значительным международным авторитетом. Он пожелал Жапарову здоровья, благополучия и успехов.

Путин прилетел в Киргизию с госвизитом 25 ноября. В рамках поездки он провел переговоры с Жапаровым и принял участие в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Кроме того, Россия и Киргизия подписали семь документов, среди которых – совместное заявление президентов об углублении отношений союзничества и стратегического партнерства, а также протокол о внесении изменений в Договор о развитии военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Владимир Путин сыграл на национальном инструменте в Киргизии

