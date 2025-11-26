Путин заявил, что первые русскоязычные школы заработают в Киргизии с 2027 года

Фото: ТАСС/POOL/Алексей Никольский

Первые три российско-киргизские школы с обучением на русском языке заработают в республике с 1 сентября 2027 года, заявил Владимир Путин на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

"В 2023 году мы вместе с вами дали старт крупному совместному проекту по строительству в Киргизии 9 средних школ с обучением на русском языке", – напомнил Путин.

При этом Москва ценит внимание Бишкека к вопросам поддержки русского языка в республике. В ходе встречи Путин отметил, что русский язык носит в Киргизии статус официального.

Ранее Россия и Казахстан подписали меморандум о планах открыть совместные школы в двух государствах. Документ приняли министр просвещения России Сергей Кравцов и министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова.

Путин недавно подписал указ об утверждении Стратегии государственной национальной политики на период до 2036 года. Документ включает пункты о необходимости устранить последствия распространения антироссийской пропаганды и национализма в Донбассе и Новороссии, а также укрепить статус русского языка.

