18 марта, 03:42

Reuters: взрыв прогремел возле посольства США в Багдаде

Посольство США в Багдаде вновь подверглось атаке БПЛА

Посольство США в иракской столице Багдаде в очередной раз подверглось атаке беспилотника. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности.

В районе здания дипмиссии прозвучал громкий взрыв. Информация о каких-либо повреждениях или возможных пострадавших не поступала.

На днях американское посольство в Багдаде подверглось продолжительному обстрелу. Силы ПВО перехватили несколько ракетных снарядов, а также ликвидировали четыре беспилотника, пытавшихся атаковать дипмиссию.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес ракетные удары одновременно по четырем военным базам США в регионе.

Эскалация конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Глава МИД Ирана заявил, что страна будет защищаться сколько потребуется

