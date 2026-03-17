Умер заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов

Заслуженный артист РФ Дмитрий Твердохлебов ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Московского театра оперетты.

Уточняется, что он скончался 16 марта. Коллектив театра выразил соболезнования близким актера.

Твердохлебова пригласили в труппу театра, еще когда он учился в ГИТИСе. Тогда он успешно дебютировал и в первый же год работы исполнил роли Лобио в постановке "Не бей девчонок" С. Заславского и Дон Жуана в оперетте "Песня для тебя".

Актер также запомнился своими яркими ролями в постановках "Василий Теркин", "Девичий переполох", "Старая комедия", "Конкурс красоты", "Сильва". В театре добавили, что режиссерам очень нравилось работать с Твердохлебовым. Он всегда с полной самоотдачей играл во всех спектаклях.

"Он обладал уникальным сочетанием мощной сценической фактуры и мягкой пластики, легкости движения, а его тонкая ирония делала каждого персонажа любимцем публики", – указали в учреждении.

Также он сыграл Хозяина в "Фиалке" Монмартра И. Кальмана, лорда Тауэра в "Джейн" А. Кремера, директора тюрьмы Франка в "Летучей мыши" И. Штрауса, Директора цирка в "Принцессе цирка" И. Кальмана и полковника Пикеринга в "Моей прекрасной Леди" Ф. Лоу.

