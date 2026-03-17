Уголовное дело против экс-губернатора Челябинской области Юревича направлено в суд

Уголовное дело в отношении бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его подчиненного Александра Москалюка направлено в суд. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в MAX.

Уточняется, что Юревич обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере, а также в незаконном приобретении и хранении оружия. Москалюк – в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Уголовное дело будет рассмотрено в отсутствии обвиняемых, как как оба они скрываются за границей.

По версии следствия, с мая 2010-го по январь 2014-го экс-губернатор получил взятку от представителей предприятий в размере 3,2 миллиарда рублей. Кроме того, с января по сентябрь 2012 года ему была передана взятка от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко в размере 26 миллионов рублей. Взамен бывший глава региона пообещал ему продвижение по службе и покровительство.

С мая 2012-го по март 2017-го Юревич также незаконно приобрел револьвер, который держал у себя дома. Оружие изъяли в ходе обысков. На имущество экс-губернатора стоимостью свыше 700 миллионов рублей наложили арест.

Ранее Центральный районный суд Челябинска изъял в доход государства 63 квартиры, которые принадлежали экс-владельцам компании "Макфа", основателем которой является Юревич.

Инстанция установила, что у ответчиков, Юревича, его отца Валерия, а также экс-гендиректора "Макфы", экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова, сохранилась задолженность в размере более 18,8 миллиарда рублей. В это же время у должников в собственности были 63 квартиры в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других городах.

Из Минобороны России в суд поступило обращение о передаче квартир для предоставления их военнослужащим. В результате суд удовлетворил иск Генпрокуратуры, заменив взыскание денег на изъятие жилья.

Еще в 2024 году Генпрокуратура направила иск в суд, ответчиками по которому значились более 30 компаний и 10 человек, в том числе Юревичи и Белоусов. Ведомство требовало обратить имущество компании в доход государства. Позже суд удовлетворил иск и наложил арест на счета и активы родных Юревича и близких Белоусова. Общая стоимость арестованного составила 100 триллионов рублей.

Кроме того, суд удовлетворил еще один иск и взыскал с бывших владельцев "Макфы" свыше 19,7 миллиарда рублей дивидендов и распределенной прибыли за 2002–2024 годы. После этого экс-губернатора Челябинской области объявили в розыск по уголовной статье.

