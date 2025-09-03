Экс-губернатор Челябинской области Юревич переобъявлен в розыск

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Экс-губернатор Челябинской области и основатель компании "Макфа" Михаил Юревич переобъявлен в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Это следует из базы МВД России.

При этом наименование конкретной статьи ведомство не приводит.

Ранее Юревича уже объявляли в розыск. Это произошло в 2017 году, когда следователи предъявили экс-губернатору обвинение в получении взятки и подстрекательстве к клевете.

По версии СК, Юревич постоянно получал взятки от главы Минздрава региона Виталия Тесленко за общее покровительство. Также он склонял первого замглавы области Олега Грачева к распространению клеветы о работе председателя Челябинского областного суда.

В мае прошлого года суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании имущества с АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц и более 10 физлиц.

Кроме того, был наложен арест на счета и активы родных Юревича и близких бывшего депутата Вадима Белоусова. Общая стоимость арестованного составила 100 триллионов рублей.

