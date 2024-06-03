Отец основателя "Макфы" обратился в СК после изъятия компании

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Валерий Юревич, который является отцом экс-губернатора Челябинской области и основателя "Макфы" Михаила Юревича, обратился в СК России после решения суда о передаче в пользу государства активов компании. Об этом сказано на сайте коллегии адвокатов "Трунов, Айвар и партнеры".

Отец Михаила Юревича просит проверить решение Центрального районного суда Челябинска на предмет подлога и неправосудности. Он требует привлечь к ответственности лиц, которые принимали решение, искажая реальность и подтасовывая факты.

"Решение суда – это расправа, нет ни одного слова правды, и почему-то суд был закрытым. Все факты искажены. Я и моя семья обжалуем решение и уверены, что оно будет отменено", – заявил он в своем видеообращении.

Изъятие всех заводов, входящих в группу "Макфа", Валерий Юревич назвал рейдерским захватом. По его словам, сын после избрания в Госдуму не занимался предприятием, а всем делом управлял Юревич-старший. Он также подчеркнул, что компания не получала средств из сомнительных источников и развивалась лишь за счет личных накоплений семьи, кредитов и займов.

Ранее Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении активов АО "Макфа", а также аффилированных с компанией организаций в доход государства. Ответчиками выступали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и другие).

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах государства.

При этом Генпрокуратура РФ отрицала, что заводы компании "Макфа" приостановили свою деятельность, о чем писали некоторые СМИ. Как утверждал официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании.

