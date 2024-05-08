Суд обратил в доход государства активы группы "Макфа"

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Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании имущества с АО "Макфа" и аффилированных с ним компаний, а также с нескольких физлиц. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает ТАСС.

Решение суда об обращении активов "Макфы" в доход государства должно быть исполнено немедленно. При этом сама компания собирается подать апелляцию на приговор суда.

Ранее замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. Так, ответчиками стали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах России.

При этом Генпрокуратура РФ отрицала, что заводы компании "Макфа" приостановили свою деятельность, о чем писали некоторые СМИ. Как утверждал официальный представитель ведомства Андрей Иванов, подобная информация в СМИ появилась ради искусственного формирования социальной напряженности в стране, а также для оказания давления на суд с целью вынесения приговора в пользу бенефициаров компании.

