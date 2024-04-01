Экономист Холод рассказал, пропадет ли продукция "Макфы" из магазинов

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Арест акций компании "Макфа" влияет на владельцев бизнеса, а не на производственное предприятие, заявил доктор экономических наук Леонид Холод, сообщает "Вечерняя Москва".

Суд арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича на 100 триллионов рублей для обеспечения иска Генпрокуратуры России о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах России.

Экономист отметил, что данная ситуация также не должна повлиять на цену продукции.

"Заводы не закрыли, они продолжают работать и выпускать продукцию. А если макаронное производство исправно функционирует, то продукция под брендом "Макфа" будет продаваться в российских магазинах", – пояснил Холод.

Эксперт высказал предположение, что собственники компании могли нарочно предпринять действия для нарушения работы предприятия. Однако из-за ареста активов такой возможности им не представилось.

Ранее замгенпрокурора РФ направил в Центральный районный суд Челябинска иск против АО "Макфа", а также против аффилированных с компанией организаций. Так, ответчиками стали свыше 30 юрлиц (например, "Смак", "Первый хлебокомбинат", "Эм Джи Си Интернэшнл Б. В." и так далее) и более 10 физлиц (Владилен Фуфаров и многие другие).