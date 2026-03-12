Россияне смогут увидеть "розовую" Луну 2 апреля

Фото: 123RF.com/artysta

Россияне смогут увидеть полнолуние, которое называют "розовая" Луна, 2 апреля. Об этом рассказал в беседе с RT заведующий Лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что у каждого полнолуния есть свое жаргонное название. В этом случае оно объясняется тем, что спутник Земли на короткое время может показаться розоватым. Кроме того, на востоке Северной Америки в этот период цветет розовый мох, что также повлияло на выбор наименования.

"Соответственно, оно по плану раз в год. "Голубая" Луна – это когда в один месяц наблюдается второе полнолуние. Это довольно редко бывает. В этом году очень редкая "голубая" Луна ожидается 31 мая", – добавил ученый.

Также весной 2026 года можно будет наблюдать метеорные потоки Лириды и Эта-Аквариды. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева ранее рассказала, что весенний метеорный поток под названием Лириды начнется 14 апреля и продолжится до 30-го числа. Пик звездопада ожидается в ночь с 22 на 23 апреля.