Новости

Новости

13 марта, 14:24

На востоке Москвы реорганизуют участок бывшей промзоны Прожектор

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Власти приняли решение о комплексном развитии территории бывшей промзоны Прожектор на востоке Москвы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Реорганизуемый участок площадью 16,9 гектара расположен в районе Перово между улицей Плеханова, Зеленым проспектом и 1-й Владимирской улицей, недалеко от станции метро "Шоссе Энтузиастов". Сейчас территорию занимают устаревшие объекты.

Градостроительный потенциал площадки оценивается в 363,76 тысячи квадратных метров недвижимости. Здесь планируется построить современный жилой квартал с общей площадью квартир 194,23 тысячи квадратных метров, в том числе для реализации программы реновации.

Также предусмотрено строительство объектов социальной инфраструктуры: поликлиники площадью 12 тысяч квадратных метров и образовательного комплекса площадью 30,8 тысячи квадратных метров. В него войдут школа на 2 тысячи учеников и детский сад на 350 мест.

Ожидается, что реализация проекта комплексного развития территории позволит создать более 690 новых рабочих мест.

По данным городских властей, на 10 марта 2026 года одобрены и реализуются 189 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 1,7 тысячи гектаров. В рамках этих программ планируется построить свыше 35 миллионов квадратных метров недвижимости и создать более 397 тысяч рабочих мест.

Тем временем на северо-востоке Москвы возводятся 17 домов по реновации. Суммарная площадь зданий – почти 600 тысяч "квадратов". В них будет создано свыше 6,2 тысячи квартир, в общей сложности совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч "квадратов".

