В ЗАО построили 11 спортивных объектов за счет городского бюджета с 2011 года

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

С 2011 года в Западном административном округе (ЗАО) Москвы построили 11 спортивных сооружений в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительный политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что общая площадь объектов, построенных по программе "Спорт Москвы", составила свыше 50 квадратных метров. Среди них футбольные поля, физкультурно-оздоровительные комплексы, каток и бассейны. Новые места для занятий спортом появились в районах Фили-Давыдково, Кунцево, Тропарево-Никулино, Крылатское и Раменки. Их возведение не только развивает инфраструктуру столицы, но и повышает интерес москвичей к здоровому образу жизни.

В районе Крылатское построили целых 4 объекта, общая площадь которых превысила 12 тысяч квадратных метров. Например, на территории Гребного канала теперь есть бассейн. Размеры чаши для взрослых – 25 на 16 метров, а для детей – 10 на 6 метров. Там же сделали сауну, тренажерный зал, буфетную зону и технические помещения.

Руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что 3 объекта также появились в районе Раменки. Их общая площадь составила около 10 тысяч квадратных метров. Четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс возвели по просьбе жителей. Там есть зал для единоборств, два бассейна, игровой зал и другие.

Кроме того, в прошлом году было завершено строительство Большого трамплина К-75 на Воробьевых горах, где можно тренироваться в течение всего года и даже проводить крупные соревнования. Там же сделали трамплин с двумя стартовыми площадками и совмещенным столом приземления К-40 и К-20. Эти постройки вошли в комплекс "Воробьевы горы", отметил Александров.

В районе Тропарево-Никулино же построили 2 спортивных объекта общей площадью 10,7 тысячи квадратных метров. Там можно играть в футбол и посещать каток. Также футбольное поле сделали в Кунцеве. В районе Фили-Давыдково возведен комплекс с залом для игровых видов спорта.

Построенные объекты могут посещать не только профессиональные спортсмены, но и все любители активного отдыха. Качественные материалы, из которых они выполнены, гарантируют безопасность посетителей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие 3 года в столице возведут 160 спортобъектов, в том числе 30–40 объектов реновации старых действующих арен и спорткомплексов. По его словам, за предыдущие 3 года в городе появилось 100 спортивных объектов.

