Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 03:56

Политика

Захарова обвинила президента Польши в глумлении над памятью жертв Холокоста

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в освобождении узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме являются "глумлением над памятью жертв Холокоста". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Навроцкий во время выступления на памятной церемонии в музее Освенцима исказил исторические факты и обвинил СССР в Холокосте. Польский лидер признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников концлагеря в Освенциме. Однако, как добавил Навроцкий, за стенами лагеря их "не ждала свобода".

Он также вновь озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

"Это глумление над памятью жертв Холокоста", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее Захарова назвала шокирующим отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации. Она указала, что Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности – блокадникам-евреям.

По словам дипломата, подобная политика представляет собой возвращение к той "адской теме сегрегации людей" и преступной логике, которая была движущей силой Второй мировой войны.

В Москве состоялась церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста

Читайте также


политика

Главное

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье в период подъема ОРВИ и гриппа?

Важно соблюдать гигиену: регулярно мыть руки, использовать антисептики

Рацион должен быть богат витаминами и микроэлементами

Читать
закрыть

Почему детям и взрослым важно собирать конструкторы?

Такой вид игрушек необходим для грамотного и всестороннего развития ребенка

Для взрослых игра станет определенной медитацией и релаксацией

Читать
закрыть

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика