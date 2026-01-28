Захарова обвинила президента Польши в глумлении над памятью жертв Холокоста

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли СССР в освобождении узников концлагеря "Аушвиц-Биркенау" в Освенциме являются "глумлением над памятью жертв Холокоста". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Навроцкий во время выступления на памятной церемонии в музее Освенцима исказил исторические факты и обвинил СССР в Холокосте. Польский лидер признал, что советские военные освободили в 1945 году семь тысяч выживших узников концлагеря в Освенциме. Однако, как добавил Навроцкий, за стенами лагеря их "не ждала свобода".

Он также вновь озвучил обсуждаемый среди властей Польши посыл об ответственности Советского союза за начало Второй мировой войны, которое привело к трагедии Холокоста.

"Это глумление над памятью жертв Холокоста", – приводит ТАСС слова Захаровой.

Ранее Захарова назвала шокирующим отказ немецких властей распространить выплаты на всех блокадников без дискриминации. Она указала, что Германия под надуманными предлогами осуществляет выплаты лишь блокадникам одной национальности – блокадникам-евреям.

По словам дипломата, подобная политика представляет собой возвращение к той "адской теме сегрегации людей" и преступной логике, которая была движущей силой Второй мировой войны.