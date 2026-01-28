Форма поиска по сайту

28 января, 10:36

Политика

"Совет мира" представил первую часть списка своих стран-учредительниц

Фото: 123RF.com/yourapechkin

"Совет мира" по урегулированию ситуации в Газе представил первую часть стран-учредительниц, подтвердивших свое участие. Соответствующие заявления опубликованы на официальной странице организации в соцсети Х.

По сравнению с первоначальным перечнем государств, подписавших устав "Совета мира", новый список расширился на 7 участников. В их числе Белоруссия, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт. Общее число соучредителей достигло 26.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал устав "Совета мира". То же самое сделали Армения, Азербайджан, Пакистан, Парагвай, Катар и другие страны. Председателем организации стал американский лидер.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила Трампа пересмотреть формат "Совета мира". По ее словам, нынешняя конфигурация организации создает для Италии проблему, поскольку не соответствует конституционным нормам страны.

Путин поручил МИД изучить предложение Трампа о "Совете мира"

