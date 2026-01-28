"Совет мира" представил первую часть списка своих стран-учредительниц

Фото: 123RF.com/yourapechkin

"Совет мира" по урегулированию ситуации в Газе представил первую часть стран-учредительниц, подтвердивших свое участие. Соответствующие заявления опубликованы на официальной странице организации в соцсети Х.

По сравнению с первоначальным перечнем государств, подписавших устав "Совета мира", новый список расширился на 7 участников. В их числе Белоруссия, Албания, Камбоджа, Египет, Сальвадор, Иордания и Кувейт. Общее число соучредителей достигло 26.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал устав "Совета мира". То же самое сделали Армения, Азербайджан, Пакистан, Парагвай, Катар и другие страны. Председателем организации стал американский лидер.

Между тем премьер-министр Италии Джорджа Мелони попросила Трампа пересмотреть формат "Совета мира". По ее словам, нынешняя конфигурация организации создает для Италии проблему, поскольку не соответствует конституционным нормам страны.