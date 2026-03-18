Сильнейшая за два месяца магнитная буря может обрушиться на Землю 19 марта

Магнитные бури уровня G2–G3 могут произойти на Земле в четверг, 19 марта. Они могут стать самыми сильными за последние два месяца, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

По словам ученых, бури вызваны вспышкой на Солнце, которая произошла два дня назад. При этом их сила объясняется не ростом солнечной активности, а сложившимися условиями.

"Вспышка произошла почти точно напротив Земли, а в такой ситуации воздействие всегда заметно усиливается", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что за последние дни на той стороне Солнца, которая обращена к Земле, появился ряд новых корональных дыр. Ученые добавили, что, кроме плазменного облака, на Земле могут наблюдаться полярные сияния.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошла вспышка предпоследнего класса мощности M1.3. По данным ученых, вспышку зарегистрировали в 12:04 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E11). Ее продолжительность составила 25 минут.