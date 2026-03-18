18 марта, 14:06

Спорт

В Москве отменили полумарафон "Лужники"

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Запланированный в 2026 году в Москве полумарафон "Лужники" отменен. Об этом сообщил сооснователь Бегового сообщества Анатолий Зубко.

В качестве причины названо проведение строительных работ. Вместо мероприятия будет проведен Большой фестиваль бега. Участникам предложат преодолеть дистанции на 5 и 10 километров.

При этом в "Лужниках" 24 мая пройдет суперфинал Кубка России по футболу сезона-2025/26. На стадионе встретятся победители финалов в верхней ("путь РПЛ") и нижней ("путь регионов") сетках плей-офф.

Ранее стало известно, что количество детских секций по эстетическим видам спорта увеличилось в Москве на 13% за три года. Сейчас в них занимаются более 35 тысяч детей.

Наибольшее число секций (более 1,3 тысячи) приходится на художественную гимнастику, где тренируются около 15 тысяч детей. Фитнес-аэробику выбирают свыше 9 тысяч ребят в 665 секциях.

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу пройдут на ВДНХ 18 марта

