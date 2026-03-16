16 марта, 17:20

Спорт

В Москве выросло число детских секций по эстетическим видам спорта

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Количество детских секций по эстетическим видам спорта увеличилось в Москве на 13% за 3 года. Сейчас в них занимаются более 35 тысяч детей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В частности, в московских школах и центрах дополнительного образования открыто почти 3 тысячи секций по 6 направлениям: художественной и спортивной гимнастике, фитнес-аэробике, спортивной аэробике, акробатике и чирлидингу.

Наибольшее число секций (более 1,3 тысячи) приходится на художественную гимнастику, где тренируются около 15 тысяч детей. Фитнес-аэробику выбирают свыше 9 тысяч ребят в 665 секциях.

"В фитнес-аэробике есть танцевальные направления, такие как хип-хоп, и спортивные, например аэробика, степ-аэробика, а также памп-аэробика – новый тренировочный метод, сочетающий в себе элементы силовых упражнений и аэробики", – рассказала педагог дополнительного образования школы № 1383, тренер и судья второй категории по фитнес-аэробике Наталья Фахрутдинова.

Чирлидинг объединяет гимнастику, танцы и акробатику и привлекает более 3,5 тысячи школьников в 275 секциях. Спортивной аэробике обучаются 1,5 тысячи детей в 110 секциях, а спортивной гимнастике – около 3 тысяч учащихся в более чем 200 секциях.

Ранее спортсмены "Московской горнолыжной академии" завоевали медали чемпионата России. Среди девочек 10–12 лет лучший результат показала Доминика Лапенкова, подруга по команде София Кашкарова стала третьей. В категории юниоров 13–19 лет Максим Чуйков взял золото, Марк Гаврилов – серебро.

Читайте также


спортгород

Главное

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

