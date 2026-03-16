В Москве выросло число детских секций по эстетическим видам спорта

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Количество детских секций по эстетическим видам спорта увеличилось в Москве на 13% за 3 года. Сейчас в них занимаются более 35 тысяч детей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

В частности, в московских школах и центрах дополнительного образования открыто почти 3 тысячи секций по 6 направлениям: художественной и спортивной гимнастике, фитнес-аэробике, спортивной аэробике, акробатике и чирлидингу.

Наибольшее число секций (более 1,3 тысячи) приходится на художественную гимнастику, где тренируются около 15 тысяч детей. Фитнес-аэробику выбирают свыше 9 тысяч ребят в 665 секциях.

"В фитнес-аэробике есть танцевальные направления, такие как хип-хоп, и спортивные, например аэробика, степ-аэробика, а также памп-аэробика – новый тренировочный метод, сочетающий в себе элементы силовых упражнений и аэробики", – рассказала педагог дополнительного образования школы № 1383, тренер и судья второй категории по фитнес-аэробике Наталья Фахрутдинова.

Чирлидинг объединяет гимнастику, танцы и акробатику и привлекает более 3,5 тысячи школьников в 275 секциях. Спортивной аэробике обучаются 1,5 тысячи детей в 110 секциях, а спортивной гимнастике – около 3 тысяч учащихся в более чем 200 секциях.

