17 марта, 14:29

Наука

Вспышка класса М снова произошла на Солнце

Фото: 123RF.com/yourapechkin

Вспышка предпоследнего класса мощности M1.3 снова произошла на Солнце. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

По данным ученых, вспышку зарегистрировали в 12:04 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E11). Ее продолжительность составила 25 минут.

Данное событие произошло в той же группе пятен, что и вспышка М2.8. Она сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли. Предположительно, спровоцированная этим магнитная буря начнется утром 19 марта.

Согласно прогнозам исследователей, от 5 до 10 мощных вспышек класса X ожидаются на звезде до конца 2026 года. В свою очередь, космические явления уровней X и M будут фиксироваться до 2028-го включительно. Одно из них было зарегистрировано 13 марта в группе пятен 4384 (N10W69). Событие ученые отнесли к классу M1.2.

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

