Вспышка класса М2.8 произошла на Солнце 16 марта

Фото: depositphotos/I_g0rZh

Сильная вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце днем 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба Института прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Всплеск, достигший уровня M2.8, ученые зафиксировали в 15:15 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4392 (S14E19). Длительность космического явления составила 32 минуты.

Исследователи ранее спрогнозировали от 5 до 10 мощных вспышек класса X на звезде до конца 2026 года. В свою очередь, космические явления уровней X и M будут фиксироваться до 2028-го включительно.

Одно из них было зарегистрировано 13 марта в группе пятен 4384 (N10W69). Событие ученые отнесли к классу M1.2. Его продолжительность составила около 50 минут.