График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

06 марта, 10:48

Наука

В РАН заявили, что Солнце ненадолго "оживилось"

Фото: 123RF.com/paintingcat

Вспышечная активность на Солнце немного повысилась, но такое состояние продержится недолго. Об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам ученых, пятница, 6 марта, может стать для Солнца более "живым" днем. Недавно на его поверхности появилось несколько новых пятен с запасами энергии, которые еще не растратились. В результате возникли слабые, почти незаметные вспышки. Вероятно, дальнейшего роста пятен не будет, отметили в лаборатории.

При этом небольшая корональная дыра, которая расположена немного правее центра солнечного диска, может стать причиной возникновения слабых магнитных бурь уровня G1 в течение дня. Такая вероятность оценивается в 50%. Геомагнитные индексы в любом случае слегка вырастут.

Ранее стало известно, что в 2026 году на Солнце могут возникнуть 5–10 мощных вспышек класса X. При этом вспышки уровней X и M будут фиксироваться до 2028 года включительно. Они могут приносить на Землю магнитные бури.

Солнце выбросило гигантский протуберанец в направлении своего северного полюса

наука

