График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Новости

Новости

06 марта, 13:55

Общество

Москвичей предупредили о сильном ветре и гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ветер с порывами до 15 метров в секунду прогнозируется в Московском регионе днем в субботу, 7 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

По данным организации, непогода накроет столицу с 12:00 до 21:00. По шкале Бофорта такой ветер оценивается в 7 баллов из 12.

В связи с прогнозом в Московском регионе объявлен желтый уровень погодной опасности. Помимо ветра, он также действует из-за возможного образования гололедицы.

"В этой части повышенный метеорологический уровень действует до 21:00 воскресенья, 8 марта", – говорится в сообщении.

При этом в Международный женский день погода в столичном регионе будет прохладной. В ночь на 8 марта температура воздуха составит от минус 3 до минус 8 градусов, днем – от минус 1 до плюс 4 градусов.

Синоптики также пояснили, что в праздничный день чаще устанавливалась прохладная погода. Среднесуточная температура для этой даты составляет около минус 3 градусов.

Сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидается в Москве 7 марта

