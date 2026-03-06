Синоптик Шувалов: предстоящее похолодание пройдет восточнее Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Предстоящее похолодание не затронет Москву во время длинных выходных, так как арктический воздух направится в регионы к востоку от города. Об этом в беседе с RT заявил глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

"Оно будет. Затронет и Нижний Новгород, Казань, <...> далее пойдет на юг Урала", – отметил Шувалов.

По его словам, в понедельник, 9 марта, в Нижнем Новгороде ожидается минус 25 градусов, а во Владимире столбики термометров покажут минус 17 градусов. Москва и область окажутся вне зоны влияния арктического воздуха, поэтому 9-го числа температура может понизиться только на востоке Подмосковья.

В самой столице в понедельник будет до минус 5 градусов ночью и около 0 – днем. Накануне, 7 и 8 марта, ночные температуры будут аналогичными – от минус 5 до 0. При этом днем в эти дни может потеплеть до плюс 1–3 градусов.

"Осадки если и будут, то крайне незначительные", – резюмировал синоптик.

Ранее специалисты рассказывали, что до конца текущей недели столичный регион будет находиться в зоне температурных качелей. По ночам температура будет опускаться ниже 0, а днем возможны положительные значения.

Из-за повышения температуры московские спасатели усилили контроль за городскими реками и водоемами. Отмечалось, что лед на Москве-реке местами рыхлый, с промоинами, а в центре и на юге столицы льда нет.

