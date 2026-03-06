График работы соцучреждений Москвы изменится в мартовские праздники

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 марта, 13:38

Происшествия

Верховный суд освободил осужденную участницу ОПГ после рождения ребенка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России освободил из колонии Елизавету Эмгрунт, осужденную за участие в организованной преступной группе, и отсрочил ей наказание после рождения ребенка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Согласно материалам дела, Краснодарский краевой суд в мае 2025 года вынес приговор участникам банды, похищавшей наркокурьеров и требовавшей у них деньги. Эмгрунт входила в группу в роли водителя. Изначально ей назначили условный срок, однако позже наказание ужесточили, после чего женщину отправили в колонию.

Находясь в исправительном учреждении, Эмгрунт родила дочь и обжаловала приговор в кассационной инстанции. Верховный суд признал доводы жалобы обоснованными, освободил женщину из-под стражи и отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

В суде уточнили, что при принятии решения учли, что осужденная не применяла насилие и не причиняла потерпевшим физического или морального вреда, а также признала свою вину.

Ранее сообщалось, что родителей детей-инвалидов, а также осужденных женщин и отцов-одиночек освободят от обязательных работ. Для указанных категорий граждан пересмотрят КоАП. В настоящее время наказание в виде обязательных работ запрещено для женщин с детьми до трех лет, а также беременных и инвалидов I и II групп.

Читайте также


судыпроисшествиярегионы

Главное

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

Чем опасно домашнее отбеливание зубов?

Средства для отбеливания с маркетплейсов не помогут добиться нужного эффекта

Домашнее отбеливание может повредить эмаль и привести деминерализации

Читать
закрыть

Нужны ли в России детские "репетиции" свадеб?

В Госдуме к такому развлечению отнеслись сомнительно

Однако психологи уточняют, что дети действительно часто интересуются темой любви и свадьбы

Читать
закрыть

Сколько стоит снять дом в Подмосковье на майские праздники в 2026 году?

Аренда качественных коттеджей обойдется в сумму от 20 тысяч рублей в сутки

Стоимость участка с баней, которая входит в стоимость, начинается от 40 тысяч рублей

Читать
закрыть

Чем опасен прием клонов популярных препаратов для похудения?

В ряде случаев производители БАДов добавляют компоненты, которые не заявлены в составе

Здоровье людей с уже имеющимися проблемами может серьезно ухудшиться

Читать
закрыть

Почему молодожены отказываются от пышных свадебных торжеств?

Причина кроется в денежном вопросе

Даже минималистичный подход требует серьезных финансовых вложений

Читать
закрыть

Как поступать, если бывший супруг выкрал общего ребенка?

Родителю в такой ситуации важно действовать активно

Нужно искать ребенка, обращаться в службу судебных приставов и органы опеки

Читать
закрыть

К чему приведет новый ГОСТ на маникюр и педикюр?

Мера повысит качество услуг, защитит здоровье клиентов и обеспечит честную конкуренцию

Однако эксперты уверены: для некоторых занятых в этой сфере нововведение станет причиной стресса

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика