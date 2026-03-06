Верховный суд освободил осужденную участницу ОПГ после рождения ребенка

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Верховный суд России освободил из колонии Елизавету Эмгрунт, осужденную за участие в организованной преступной группе, и отсрочил ей наказание после рождения ребенка. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.

Согласно материалам дела, Краснодарский краевой суд в мае 2025 года вынес приговор участникам банды, похищавшей наркокурьеров и требовавшей у них деньги. Эмгрунт входила в группу в роли водителя. Изначально ей назначили условный срок, однако позже наказание ужесточили, после чего женщину отправили в колонию.

Находясь в исправительном учреждении, Эмгрунт родила дочь и обжаловала приговор в кассационной инстанции. Верховный суд признал доводы жалобы обоснованными, освободил женщину из-под стражи и отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

В суде уточнили, что при принятии решения учли, что осужденная не применяла насилие и не причиняла потерпевшим физического или морального вреда, а также признала свою вину.

Ранее сообщалось, что родителей детей-инвалидов, а также осужденных женщин и отцов-одиночек освободят от обязательных работ. Для указанных категорий граждан пересмотрят КоАП. В настоящее время наказание в виде обязательных работ запрещено для женщин с детьми до трех лет, а также беременных и инвалидов I и II групп.