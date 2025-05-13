"Известия": родители детей-инвалидов будут освобождены от обязательных работ

Фото: 123RF/armmypicca

В России родителей детей-инвалидов, а также осужденных женщин и отцов-одиночек освободят от обязательных работ. Соответствующую инициативу Минюста одобрило правительство РФ, сообщает газета "Известия".

Для указанных категорий граждан пересмотрят Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). В настоящее время наказание в виде обязательных работ запрещено для женщин с детьми до трех лет, а также беременных и инвалидов I и II групп.

Кроме того, работы не назначают военнослужащим, призванным на военные сборы гражданам и имеющим специальные звания сотрудникам МВД России, Росгвардии и других, напомнил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Обязательные работы могут быть назначены в качестве наказания за незначительные правонарушения, такие как мелкое хулиганство или нарушение ПДД, а также за неуплату административных штрафов в установленный срок.

Кроме того, за уклонение от выполнения работ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей или административного ареста на срок до 15 суток.

Согласно инициативе министерства, поправка распространится и на усыновителей, опекунов или попечителей детей в возрасте до трех лет или детей-инвалидов. В пояснительной записке к проекту указано, что изменения в КоАП призваны создать одинаковые условия для мужчин и женщин при назначении наказания или при наличии основания для освобождения от работ.

"В семье оба родителя должны в равной степени устанавливать полноценные взаимоотношения с ребенком, осуществлять заботу о нем, участвовать в его жизни", – отметили авторы инициативы.

По их словам, невозможность применения наказания в виде работ исключительно в отношении матери не может быть обоснована объективными причинами. Кроме того, осужденные будут иметь право обратиться в суд с просьбой об освобождении от отбывания обязательных работ при назначении такого вида наказания.

Однако инвалиды, беременные или тяжелобольные люди не всегда могут обратиться с ходатайством об освобождении по причине своего физического состояния или жизненных обстоятельств, подчеркнул специалист по административному праву Роман Бабаянц. Поэтому проект предлагает расширить полномочия судебных приставов. В частности, они смогут обращаться в суд с просьбой освободить определенных лиц от дальнейшего отбывания обязательных работ.

Инициатива призвана гарантировать права и интересы детей-инвалидов, а также предоставить возможность матерям, оказавшимся в тяжелых жизненных обстоятельствах, выполнять свои родительские обязанности. Подобная мера соответствует принципам гуманизма и социальной справедливости, обратили внимание эксперты.

"Изменения направлены на учет семейных и медицинских обстоятельств при назначении и исполнении наказаний, а также на обеспечение равенства прав мужчин и женщин в контексте семейных обязанностей", – заявил председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов.

Кроме того, Минюст предложил расширить список тяжелых заболеваний, при которых запрещено заключать подозреваемых или обвиняемых под стражу. Документ о перечне заболеваний предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

В частности, в новый список могут включить болезни крови, генетические нарушения и хромосомные аномалии, а также все периоды беременности.