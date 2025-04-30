Минюст предложил расширить список тяжелых болезней, освобождающих от стражи

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Минюст России предложил расширить список тяжелых заболеваний, при которых запрещено заключать подозреваемых или обвиняемых под стражу. Проект опубликован на сайте министерства.

В ведомстве уточнили, что документ о перечне заболеваний предлагается привести в соответствие с Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ).

В новый список могут включить болезни крови, генетические нарушения и хромосомные аномалии, а также все периоды беременности.

Как пояснили в министерстве, проект подготовлен для реализации концепции развития уголовно-исполнительной системы России до 2030 года.

Ранее Минобороны России предложило скорректировать категории годности к военной службе для призывников, встающих на воинский учет, и граждан, поступающих на службу по контракту.

Согласно документу, для военнообязанных с первичным, вторичным или скрытым сифилисом предлагается изменить категорию годности с "ограниченно годен" на "годен с незначительными ограничениями". Кроме того, планируется исключить пункт, по которому военнослужащие с поздним или врожденным сифилисом признавались негодными к службе.

Также оборонное ведомство предложило пересмотреть категории годности для граждан с такими заболеваниями и состояниями, как шизофрения, невротические расстройства, гипертония, а также посттравматические и послеоперационные дефекты костей черепа.