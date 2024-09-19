19 сентября, 15:46Политика
Правительство расширило перечень лечебного питания для детей-инвалидов
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Кабмин РФ дополнил тремя позициями перечень продуктов лечебного питания для детей-инвалидов с редкими заболеваниями. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Теперь в новом списке, в который включили специализированные жидкие и сухие смеси с муковисцидозом и фенилкетонурией, фигурирует 114 наименований. При этом с начала года перечень был пополнен 8 позициями.
"Чем раньше малыши будут их получать, тем выше качество их жизни. У них появится больше возможностей стать самостоятельными, получить образование", – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
При этом в прошлом году кабмин разрешил вносить дважды в год изменения в список в зависимости от появления новых спецпродуктов. Их перечень формирует специальная комиссия Минздрава. После этого они выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.
Ранее кабмин выделил еще 2 миллиарда рублей на бесплатное получение препаратов, медицинских изделий и лечебного питания для чернобыльцев, ветеранов и людей с ограничениями по здоровью, в том числе детей с инвалидностью.
Всего же на бесплатные лекарства некоторым категориям лиц в 2024 году выделят почти 58 миллиардов рублей. Они направятся как регионам, так и получателям лично.
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