Кабмин РФ выделит еще 2 млрд рублей на бесплатные лекарства для ряда лиц

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Правительство России выделит еще 2 миллиарда рублей на бесплатные лекарства для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ряд наших граждан имеет право на бесплатное получение препаратов, медицинских изделий и лечебного питания. Среди них чернобыльцы, ветераны и люди с ограничениями по здоровью, включая детей с инвалидностью", – сказал он.

Всего же на бесплатные лекарства некоторым категориям лиц в 2024 году выделят почти 58 миллиардов рублей. Они направятся как регионам, так и получателям лично.

Ранее стало известно, что первые результаты доклинических исследований вакцины против рака в РФ ожидаются в конце текущего года. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что исследования проводятся уже сейчас. После этого специалисты приступят к клиническим исследованиям.

