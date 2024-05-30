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30 мая, 16:27

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Мурашко: новая система оплаты труда медработников будет внедрена в 2027 году

В Минздраве РФ заявили, что новую систему оплаты труда медработников внедрят в 2027 году

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Новую систему оплаты труда медработников планируют ввести в 2027 году. Об этом рассказал глава Минздрава России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

"В следующем году мы выйдем в пилот по новой системе оплаты труда: 2025 год – это пилотный режим, 2026 год – подготовка нормативных документов, 2027 год – уже внедрение новой отраслевой системы оплаты труда", – уточнил он.

Руководитель ведомства также указал на необходимость внедрения новых технологий и подходов к лечению пациентов, а также к подсчету ресурсов и персонализации. Кроме того, следует активизировать время на коммуникацию, добавил Мурашко.

Ранее правительство РФ повысило специальные выплаты для медиков, работающих в небольших населенных пунктах. Врачам, проживающим в селах и поселках с населением до 50 тысяч человек, выплаты увеличили до 50 тысяч рублей, среднему персоналу – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек размер выплат составит 29 и 13 тысяч рублей соответственно.

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