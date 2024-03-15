15 марта, 15:00Общество
Мишустин заявил о повышении специальных выплат для медиков в селах и поселках
Фото: 123RF/lenetssergey
Правительство РФ повысило специальные выплаты для медиков, работающих в небольших населенных пунктах. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы по поручению президента повысили специальные социальные выплаты медицинским работникам. Они предоставляются дополнительно к зарплате с прошлого года", – уточнил он на заседании правительства РФ.
Врачам, проживающим в селах и поселках с населением до 50 тысяч человек, выплаты повысят до 50 тысяч рублей, среднему персоналу – до 30 тысяч рублей. В населенных пунктах с населением от 50 до 100 тысяч человек размер выплат составит 29 и 13 тысяч рублей соответственно.
О дополнительных выплатах медикам ранее сообщил Владимир Путин. В середине февраля президент РФ поручил кабмину в короткие сроки завершить работу по подготовке нормативной базы для повышенных выплат врачам. С 1 апреля он поручил повысить оклад сотрудникам медучреждений.
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