Путин заявил, что модернизация первичного звена здравоохранения будет продолжена

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Модернизация первичного звена здравоохранения будет продолжена. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пленарного заседания Форума будущих технологий.

"Коллеги из регионов, граждане постоянно спрашивают, что будет дальше с проектом по модернизации первичного звена здравоохранения. Ответ здесь очевиден: обязательно будем эту работу продолжать", – сказал российский лидер.

Ранее президент РФ сказал, что врачи с 1 марта этого года начнут получать дополнительные выплаты. Он поручил российскому правительству в короткие сроки закончить работу по подготовке нормативной базы для повышенных выплат медработникам. Он также отметил, что оклад медиков необходимо повысить с 1 апреля.

До этого Сергей Собянин в ходе осмотра Центра диагностики и телемедицины доложил президенту о модернизации системы столичного здравоохранения и внедрении в нее цифровых технологий и искусственного интеллекта. Мэр отметил, что за последние пять лет специалисты восстановили и построили два миллиона медобъектов. Также были обновлены 50 тысяч единиц современной техники, еще 50 тысяч обновят в ближайшие годы, добавил он.

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении