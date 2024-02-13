Сергей Собянин рассказал о развитии хирургической службы Москвы

Фото: sobyanin.ru

В рамках национального проекта "Здравоохранение" Москва реализует крупнейшую программу модернизации медицинской инфраструктуры. Она включает реконструкцию существующих зданий, строительство современных комплексов, внедрение единых стандартов гематологической, онкологической, экстренной и других видов помощи, а также системное обновление оборудования медицинских учреждений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

По его словам, особое внимание уделяется переоснащению хирургической службы, так как операционная является "сердцем" больницы. Успех хирургического вмешательства, отметил мэр, это сплав опыта хирурга, таланта, слаженной работы его команды и оборудования, имеющегося распоряжении врачей.

Собянин подчеркнул, что нынешняя волна переоснащения операционных – вторая за последнее десятилетие. Первая состоялась в 2011–2013 годах, но медицинские технологии шагнули далеко вперед с тех пор, и сейчас больницы получают технику самого последнего поколения, рассказал он.

Уточняется, что в 2021–2023 годах была проведена полная модернизация лапароскопического и эндоскопического оборудования. Московские стационары получили почти 4 000 единиц техники, в том числе 324 эндоскопические стойки. В настоящий момент доля малоинвазивных органосберегающих вмешательств достигает 80%.

Между тем современные гибридные операционные заработали в новых флагманских центрах четырех крупнейших городских больниц, а также в новом МКНЦ имени А. С. Логинова. При помощи этого пациенту могут проводить сразу несколько операций одновременно под одной анестезией.

Более того, активно развивается и роботическая хирургия. Город закупил три новых хирургических робота da Vinci, теперь их в столице семь штук, сказал градоначальник. Каждый год проводится более тысячи операций с применением роботических систем.

По мнению Собянина, одна из наиболее важных покупок – нейрохирургические микроскопы. Благодаря микроскопу хирург видит все до мельчайших фрагментов и может максимально тщательно удалить патологические клетки, сохранить здоровую ткань. Еще одним преимуществом данного микроскопа является возможность выполнения интраоперационной ангиографии.

В нейрохирургических операционных также установили станции планирования операций, современное нейронавигационное оборудование, С-дуги и многое другое. Благодаря закупке эндоскопических стоек у нейрохирургов теперь есть возможность выполнять эндоскопические операции на позвоночнике.

Еще одним приобретением стали модульные операционные столы, регулирующиеся в зависимости от анатомических особенностей пациентов. Это особенно важно в ходе многочасовых операций. После операции столы позволяют максимально удобно и бережно переместить пациента на транспортную каталку.

Мэр поделился, что лампы в операционных необычные. Среди их особенностей – отсутствие цветовых теней и бликов, регулирование геометрии светового поля в соответствии с применяемой техникой операции и анатомическими требованиями, меньший размер, энергопотребление и вес.

Уточняется, что есть модели со встроенной камерой. Она позволяет выводить оперируемую область на широкий экран, что очень важно для начинающих специалистов.

Собянин заявил, что техническое переоснащение стимулирует развитие новых методик и технологий. Сейчас высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают более 40 московских больниц, то есть большинство.

По его данным, количество профилей ВМП выросло до 20. За последние 10 лет количество высокотехнологичных операций увеличилось с 7 до более чем 100 тысяч в год.

В материале говорится, что при помощи нового оборудования эффективно развивается и еще одна составляющая московской хирургической службы – стационары кратковременного пребывания. Сейчас в них выполняется около 40% от всех плановых операций, в том числе видеоэндоскопических. В 2019 году их доля составляла 7,5%.

Подчеркивается, что обновление медицинского оборудования продолжится и в дальнейшем. Панируется, что в 2024 году будут закуплены и поставлены еще 470 единиц оборудования для операционных.

Ранее Собянин рассказал, что более 150 тысяч человек стали пациентами четырех флагманских центров, их хирурги провели свыше 30 тысяч экстренных операций. По его словам, экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше.

До этого мэр отметил, что Москва выделила гранты на 142 прорывных медицинских исследования. Более 20 проектов на сегодняшний день, по его информации, уже продемонстрировали свою эффективность на практике.

Столичные реконструированные поликлиники будут бесперебойно снабжать электричеством