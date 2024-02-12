Хирурги флагманских центров сделали более 30 тыс экстренных операций – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Более 150 тысяч человек стали пациентами четырех флагманских центров, их хирурги провели свыше 30 тысяч экстренных операций. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

По его словам, экстренная помощь оказывается в 1,5 раза быстрее, чем раньше. Так, в 70% случаев на все обследования, постановку диагноза и определение тактики лечения уходит два часа. При этом чуть больше 20% за это время получают необходимую медпомощь и выписываются домой.

Мэр добавил, что для точной постановки диагноза проводят около 15 разнообразных обследований, на каждое в среднем уходит 6,4 минуты.

В 2024 году по новому стандарту начнут работать 20 крупнейших многопрофильных взрослых больниц, говорится в сообщении. Кроме того, будет завершено строительство еще двух флагманских центров – на базе больниц имени Буянова и имени Пирогова.

Собянин уверен, что все это выведет оказание экстренной помощи в Москве на иной уровень.

Ранее сообщалось, что сотрудники флагманского центра ГКБ имени В. В. Вересаева за год спасли свыше 50 тысяч человек. Почти 50% экстренных пациентов получили помощь без госпитализации в течение двух часов.

Между тем мэр сообщил, что в 2024 году город продолжит реализацию второго этапа программы модернизации амбулаторного звена – в порядок приведут еще 140 зданий. Также в Москве появятся 16 новых медицинских объектов.

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