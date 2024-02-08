Собянин сообщил, что город поддержал грантами 142 исследования столичных медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Москва выделила гранты на 142 прорывных медицинских исследования. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем официальном телеграм-канале.

Как отметил градоначальник, более 20 проектов на сегодняшний день уже продемонстрировали свою эффективность на практике.

"Врачи Центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ № 52 вместе с инновационной компанией запустили дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с трансплантированной почкой. Благодаря чему уже 1 000 пациентов находятся на контроле нефрологов", – говорится в публикации.

В свою очередь, специалисты из Спинального центра ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова создали уникальную методику стабилизации позвоночника, отметил мэр. Она позволила успешно провести свыше 850 операций, добавил градоначальник.

Собянин также напомнил о новой системе оценки биологического возраста RUSS-AGE, которую разработали в поликлинике № 220 при поддержке Российского геронтологического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

Отдельного внимания заслуживает проект NeurOmix – это первая в мире диагностика ментальных расстройств. Мэр рассказал, что новая технология была предложена специалистами ПКБ № 1 имени Н. А. Алексеева и экспертами Сколтеха.

Собянин обратил внимание, что программа поддержки реализуется в Москве с 2022 года. Город выделяет медикам миллиард рублей каждый год, уточнил он. По словам мэра, в этом году гранты могут выделить 117 проектам.

Ранее стало известно, что столичные ученые создали первое учебное пособие по подготовке набора данных для искусственного интеллекта в области медицины.

В нем прописаны практические методы разработки, обучения и тестирования сервисов нейросети в лучевой диагностике. По словам директора Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы Юрия Васильева, аналогов у подобной книги нет во всем мире.



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