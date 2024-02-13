Путин отметил важность внедрения уникальных достижений науки в медицину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин заявил о важности внедрения в российскую медицину достижений науки. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой телеграмму президента России, направленную участникам Второго форума будущих технологий.

По его словам, на данный момент важной составляющей является то, что уникальные достижения исследователей и ученых должны оперативно внедряться в деятельность врачей отечественных больниц и поликлиник.

"Именно на передовой технологической базе мы будем развивать все уровни отечественного здравоохранения: от первичного звена до крупных федеральных центров", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что Россия готова к сотрудничеству и совместной деятельности в рамках различных проектов с иностранными партнерами в области инновационных медицинских технологий.

Ранее в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского создали новый метод пересадки поджелудочной железы, обнаружив особенность кровоснабжения головки органа. После такого открытия ученые получили свидетельство о научном открытии и медали имени академика Петра Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.



Большинство технологий ИИ в здравоохранении являются российской разработкой