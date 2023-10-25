В институте Склифосовского разработали новый метод пересадки поджелудочной железы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского разработали новый способ пересадки поджелудочной железы, выявив особенность кровоснабжения головки органа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пересадка поджелудочной железы зачастую способна вернуть пациентов с сахарным диабетом первого типа к нормальной жизни. Однако сложность данной операции заключается в том, что часто поджелудочная железа оказывается непригодной для пересадки по тем или иным причинам: плохое качество, отличия в размерах, нестандартная анатомия.

Кроме того, согласно мировым стандартам, для подобной операции поджелудочная железа должна иметь как минимум два основных источника артериального кровоснабжения. Чаще всего такими являются верхняя брыжеечная и селезеночная артерии.

Тем не менее во время послеоперационного наблюдения за пациентами врачи обратили внимание на то, что в некоторых случаях кровь поступает в новую поджелудочную железу только по селезеночной артерии. Функция органа при этом не нарушается.

Благодаря данному наблюдению ученые НИИ разработали и успешно внедрили новый метод пересадки поджелудочной железы без восстановления артериального притока по второй артерии.

Как сообщил глава научного отделения трансплантации почки и поджелудочной железы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Аслан Балкаров, первую операцию по трансплантации поджелудочной железы с изолированным кровоснабжением по селезеночной артерии специалисты института провели в 2016 году.

"Помимо этого, нашим ученым удалось разработать предоперационные пробы, которые показывают, сможет ли орган после пересадки кровоснабжаться только по одной артерии. Это научное открытие позволило увеличить число реципиентов, кому была выполнена сочетанная пересадка почки и поджелудочной железы", – добавил он.

На сегодня по новому методу в НИИ проходит порядка 10% подобных операций. В августе этого года ученые также получили официальное свидетельство о научном открытии и памятные медали имени академика П. Л. Капицы от Международной академии авторов научных открытий и изобретений Российской академии естественных наук.

Ранее заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила, что трансплантологи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского провели первую в России успешную повторную пересадку легких.

До этого сообщалось, что искусственный интеллект научился находить внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга.

Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского