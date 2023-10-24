В Москве проходят экскурсии и встречи с врачами для учеников медицинских классов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве стартовали экскурсии в поликлиники и крупные многопрофильные стационары для учеников десятых медицинских классов. Для одиннадцатиклассников в столице подготовили цикл встреч с врачами, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый стандарт предпрофессионального образования предполагает углубленное изучение профильных предметов и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий. Медицинские классы стали первыми, где его внедрили еще в прошлом учебном году: десятиклассники узнали, как устроены медицинские учреждения и прошли обучение в колледжах департамента здравоохранения", – подчеркнула она.

В этом году школьники посетят девять стационаров, около 80 поликлиник и 40 подстанций скорой помощи. Для одиннадцатиклассников ввели такой новый формат занятий, как предметный разговор с практикующими врачами. Каждый ученик сможет побывать на трех встречах. Всего в мероприятии примут участие свыше 6 тысяч детей из 136 школ.

На экскурсиях посетителям расскажут о современной больнице, стандарте экстренной помощи, об операциях и инновационном оснащении. Свои двери для детей откроют городская клиническая больница (ГКБ) имени С. П. Боткина, ГКБ № 52, ГКБ имени Ф. И. Иноземцева, ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени В. М. Буянова, ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова, ГКБ № 15 имени О. М. Филатова, Московский многопрофильный клинический центр "Коммунарка" и Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Они узнают о приеме пациентов, работе врачей и диагностическом оборудовании. Ученики школ побывают в 80 детских и взрослых медучреждениях столицы.

В частности, по выбору одиннадцатиклассников для них подготовят разговоры с акушерами, гинекологами, аллергологами, иммунологами, травматологами, онкологами, анестезиологами и другими специалистами.

Ранее сообщалось, что более 37 тысяч учеников 10–11-х классов из 360 столичных школ стали учиться по новому стандарту предпрофессионального образования. Образовательные программы предполагают как углубленное изучение профильных предметов, так и всестороннее знакомство с особенностями будущих профессий.

По словам исполняющей обязанности заммэра по вопросам соцразвития Анастасии Раковой, в настоящее время в московских школах действует шесть направлений предпрофессиональной подготовки – инженерные, медицинские, предпринимательские, психолого-педагогические, IT и медиаклассы.

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