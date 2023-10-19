Первую в РФ успешную повторную пересадку легких провели в институте Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Трансплантологи Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского провели первую в России успешную повторную пересадку легких. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Реабилитировать и подготовить пациента к трансплантации спустя 100 дней, проведенных им практически без движения на реанимационной койке, – сложная задача, справиться с которой позволил многолетний опыт реанимационной службы института имени Склифосовского", – передает портал мэра и правительства Москвы слова Раковой.

Заммэра заявила, что врачи справились со всеми трудностями. Ранее никто в России не мог провести повторную пересадку легких. Ракова отметила, что в настоящее время пациент уже готов приступить к реабилитации.

По данным mos.ru, мужчина на протяжении 11 лет страдает гистиоцитозом. При этом заболевании в легких образуются воздушные кисты и данный орган постепенно перестает функционировать. Это приводит к тяжелой дыхательной недостаточности.

В 2013 году у мужчины появилась первая одышка, а в 2018 году он попал в лист ожидания на пересадку легких в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. На следующий год врачи института провели успешную пересадку легких, и пациент смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2022 году у мужчины вновь появились проблемы с легкими. Лечение препаратами не помогало, а одышка росла. Через полгода его снова госпитализировали в институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где он находился в реанимации. Из-за прогрессирования болезни мужчину подключили к аппарату ЭКМО.

В августе 2023 года врачи института получили подходящие донорские легкие и решились на повторную трансплантацию. Для проведения новой операции нужна была долгая подготовка, в рамках которой специалисты провели несколько консилиумов под руководством президента НИИ имени Склифосовского главного внештатного трансплантолога департамента здравоохранения города Москвы Могели Хубутии.

Повторная трансплантация легких вызывает сложности, так как после первой операции между сердцем и легкими формируются спайки и рубцы, сквозь которые технически сложно пробираться. Попытки рассечь спайки зачастую приводят к кровотечению во время и после операции, которое и является причиной неблагоприятного исхода.

Впервые хирурги смогли успешно провести девятичасовую операцию по повторной трансплантации легких. Она проводилась бригадой хирургов под руководством главного научного сотрудника отделения торакальной хирургии института и главного торакального хирурга департамента здравоохранения города Москвы Евгения Тарабрина. Через несколько дней после операции пациента отключили от ЭКМО. Еще через две недели мужчина самостоятельно начал дышать. Сейчас пациенту предстоит длительная реабилитация, однако уже можно сказать, что врачи помогли продлить ему жизнь.

Пересадки легких осуществляются в НИИ имени Склифосовского с 2011 года. За это время проведено более 80 операций. В этом году в России хирурги смогли выполнить несколько успешных трансплантаций.

Ранее Сергей Собянин заявил, что высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве получают свыше 100 тысяч человек в год.

По его словам, это критически важная область современного здравоохранения. Он напомнил, что трансплантации органов и тканей, эндопротезирование суставов конечностей и участков сосудистого русла, сложные хирургические операции и другие уникальные технологии позволяют поставить на ноги и обеспечить полноценную жизнь в случаях, когда другие методы лечения оказываются бессильны.