Костомаров написал свое первое слово с помощью бионического протеза руки

Российский фигурист Роман Костомаров написал свое первое слово, используя бионический протез руки. Спортсмен выложил видео в своем официальном телеграм-канале

"Мама – первое слово. Написал впервые в своей новой жизни", – говорится в его публикации под видео.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

Позднее в СМИ появилась информация, что Костомаров может сняться в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами. Проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.



Костомаров поделился новыми кадрами реабилитации