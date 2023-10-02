В Паралимпийском комитете РФ рассказали, какие виды спорта могут подойти Костомарову

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Российский фигурист Роман Костомаров, переживший множество операций, может начать заниматься плаванием или легкой атлетикой, считает глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

Он назвал Костомарова суперспортсменом, который справился с тяжелыми обстоятельствами и стал настоящим примером.

"Паралимпийские виды спорта требуют функционирования определенных частей тела, и ему могут подойти плавание и легкая атлетика, это циклика", – цитирует Рожкова РИА Новости.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.

22 августа Костомаров впервые после ампутации конечностей вышел на лед во время гала-шоу Ильи Авербуха "Письма любви". Он появился на льду в кроссовках в конце выступления своей жены Оксаны Домниной.



Костомаров поделился новыми кадрами реабилитации