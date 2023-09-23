Роман Костомаров рассказал, как началась его болезнь

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию на танцах на льду Роман Костомаров рассказал о первых симптомах своей болезни. Своей историей он поделился в эфире телеканала НТВ.

Фигурист рассказал, что накануне нового года у его жены Оксаны Домниной поднялась температура. Она начала принимать антибиотики, и уже после Нового года пара начала давать выступления. После этого у Костомарова обострились старые травмы, однако, кроме кашля, никаких симптомов страшной болезни не было.

Он отметил, что болезнь обострилась к концу новогодних праздников.

"Числа 8-го января, когда мы закончили выступление, говорю Оксане, что мы соберемся с друзьями - мы часто ходили в баню, купались в проруби. Вполне вероятно, что накопление моей болезни, ее "забивание" обезболивающими ослабило иммунитет. Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться. Дома это продолжалось, начало болеть в боку, я понимал, что это очень подозрительно”, – отметил Костомаров.

Он отправился в больницу с подозрением на коронавирус. Однако врачи приняли решение госпитализировать фигуриста. Его присоединили к аппарату ЭКМО – единственному, который мог спасти дыхание.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Впоследствии ему ампутировали обе стопы.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами.