Роман Костомаров снимется в документальном сериале про жизнь людей с протезами

Фото: Дмитрий Феоктистов

Фигурист Роман Костомаров снимется в документальном сериале "Киборг" о жизни людей с протезами, сообщает "Газета.ру".

В съемках также примут участие эксперты в области протезирования, в частности, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Максим Лачаев, основатель компании "Моторика" Илья Чех и реабилитолог Елена Мезенцева.

Автором идеи проекта стала Людмила Арланова. По словам продюсера Дмитрия Литвинова, проект призван помочь людям с ограниченными возможностями поверить в себя и вновь наслаждаться всеми красками жизни.

Фильм будет состоять из трех серий. Каждая из них повествует о новых технологиях в протезировании и жизни людей с роботизированными конечностями. Герои сериала расскажут о том, как они проходили путь физической и психологической адаптации к своему новому телу, а также выступят в роли наставников для тех, кто недавно столкнулся с подобным.

10 января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Состояние фигуриста ухудшалось. Затем началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле Костомаров перешел к курсу реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.

В начале августа фигурист поделился кадрами с новыми протезами. На видеозаписи Костомаров тренируется.



Костомаров вместе с супругой поблагодарили всех неравнодушных за его поддержку