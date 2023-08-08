Российский фигурист Роман Костомаров опубликовал кадры с новыми протезами. Видео он поделился в своем телеграм-канале

На видеозаписи фигурист тренируется. Он показал, что снова может прыгать и бегать.

"Пришли стопы, на которых я могу бегать. Я долго ждал этого момента. Пусть не так как раньше, но все же бегать. Спасибо ребятам, Егору и Руслану, которые мне с самого начала очень помогают. Как изменились радости жизни", – написал спортсмен.

Ранее Костомаров после выписки из больницы рассказал, что адаптация к жизни с протезами ему дается тяжело и иногда ему хочется вернуться назад во времени. Спортсмен отметил, что понимает – как раньше больше не будет, поэтому нужно идти дальше, бороться и не сдаваться. Он добавил, что сможет справиться со всеми трудностями благодаря своей супруге Оксане Домниной.

10 января этого года Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его состояние ухудшалось, началось отмирание тканей тела, из-за чего потребовалась ампутация кистей рук и голеней.

В апреле фигурист начал курс реабилитации. 6 июля спортсмена выписали из больницы. Он провел в медучреждении 175 дней.



Костомаров опубликовал первое видео из дома после реабилитации