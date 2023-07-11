Олимпийская чемпионка Анна Щербакова заболела мононуклеозом – СМИ

Фото: Москва24/Лидия Широнина

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании Анна Щербакова заболела мононуклеозом. Об этом сообщает Sport24.

Отмечается, что именно по этой причине в минувшем июне спортсменка была вынуждена приостановить тренировки в рамках сбора группы Этери Тутберидзе в подмосковном Новогорске.

Щербаковой 19 лет. Она трижды побеждала на чемпионатах России, а также один раз – на чемпионате мира. В прошлом году она завоевала золото на Олимпиаде в Китае.

На днях из больницы выписали олимпийского чемпиона, фигуриста Романа Костомарова. Он попал в больницу с пневмонией в январе этого года и провел в ней 175 дней. Спортсмену пришлось ампутировать кисти рук и голени.



Роман Костомаров после выписки из больницы поделился видео с тренировки